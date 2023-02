Stand: 09.02.2023 09:30 Uhr Kriminaalstatistik

Na twee Corona-Johr hett de Kriminalität in Hamborg 2022 wedder tonahmen. Dat gifft mehr Kinnerpornografie. Un wat ok mehr worrn is: Dor warrt ok mehr Fohrrööd klaut. Un denn hebbt ok de Fäll, so as Kloppereen op Schoolhööv tonahmen. Dat sünd 112 Perzent mehr worrn. Ok de Gendarms warrt jümmer mehr angrepen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch