Stand: 09.02.2023 09:30 Uhr NRW: Verfohren gegen mootmaatlichen Täter wedder opnahmen

In Noordrhien Westfalen warrt nu keken, wat se de Verfohren gegen den mootmaatlichen Täter vun Brooksteedt wedder opnehmt. Dat kann een ut en vertroolich Papeer vun't Düsseldörper Binnenministerium rutlesen, wat de DPA vörliggen deit. Dorna geev dat in NRW twüschen 2015 un 2021 gegen den Mann allens in allen 24 Verfohren. De mehrsten dorvun hebbt se wedder instellt. Rechtskräftig veroordeelt hebbt se em blots dreemal.

