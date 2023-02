Stand: 09.02.2023 09:30 Uhr Striet üm Dividenn

Hamborg bringt de Andeel an de Containerreederei Hapag LLoyd woll en Dividenn vun bummelig 1,5 Milliarden Euro. Dat Geld is noch gor nich dor, dor sünd se al an't Strieden, wat se dormit anfangen wüllt. Finanzsenater Andreas Dressel will dat in Wahnungen un Scholen rinsteken. De FDP will in den Haven investeren. De Linken wüllt dormit en Stadtbahn boen un Dacken mit Photovoltaikanlagen utstafferen. An't Wekenenn harr de Hannelskamer al een Milliarde för Innovatschonen verlangt.

