Stand: 09.02.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag schient twoors för längere Tiet de Sünn, man later kaamt noch poor Wulken dorto un to’n Avend hen, dor kann’t denn ok mal Regen oder gor Sneeregen geven. De Temperaturen schafft dat noch op bet to veer Graad. Dorto kümmt noch en frischen Wind ut Süüdwest.

Morgen gifft dat wedder masse Wulken an’n Heven un wi mööt mit korte Flagen reken. De Temperaturen kladdert morgen op bet to söss Graad. Dorto gifft dat dullen Wind ut West.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch