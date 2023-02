Stand: 08.02.2023 10:15 Uhr Eerdbevern-Spennen

De türk'sche Gemeen in Hamborg will Spennen tohoopdregen för de Minschen, de ünner de Eerdbevern to lieden hebbt. Güstern hebbt se sik to’n ersten Mal in Altna drapen. Ok de türk'sch-kurd'sche Gemeen in Hoorn sammelt Gaven tohoop. In dat Katastrophenrebeet in de Türkei sünd middewiel de ersten Hölpslüüd ut Düütschland ankamen. Sünnerlich leeg blifft de Laag in de Rebellen-Rebeten in Syrien, denn dor kümmt, as dat utsüht, överhaupt keen Hölp vun buten nich an. De Tahl vun de Doden is ünnerdeß op mehr as achtdusenddreehunnert na baven gahn.

