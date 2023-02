Stand: 08.02.2023 10:15 Uhr Panzer för de Ukrain

De Ukrain dörf hunnertachtunsöventig düütsche Leopard-Een-Kamppanzers kriegen. De Bunnsregeren hett güstern Avend to dat Utföhrn dat Verlööf geven. Dormit dörft ok Dänmark un de Nedderlannen de Panzers levern. Binnenminister Boris Pistorius sä bi sien Besöök in Kiew, bet Somer schüllt de eersten fiefuntwintig Leopard-Panzers levert warden.

