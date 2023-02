Stand: 08.02.2023 10:15 Uhr RTL spoort bi Gruner un Jahr

Noch nie sünd in een Medienhuus in Hamborg so veel Arbeitssteden op eenmal streken worden. Dat seggt de Düütsche Journalistenverband to den Spoorplaan vun RTL. De Kunzern will bi sien Hamborger Dochter Gruner un Jahr bet to sövenhunnert Steden wegstrieken. Över de Parteien weg snackt Politikers nu vun en Kahlslag un bekrittelt RTL heel scharp.

