Stand: 08.02.2023 10:15 Uhr Ümweltschaden bi en Tanksteed

Een Autofohrer hett güstern Avend för een groten Insatz an een Tanksteed in Neegraven sorgt. De Keerl harr ut Versehn Benzin un nich Diesel tankt. De Polizei seggt, achterna hett he sik in’n Boomarkt en Slauch besorgt un dat Benzin ut den Tank in en Gulli aflopen laten. Lüüd, de dat sehn harrn, hebbt de Schandarms ropen. Tohoop mit Füerwehr un dat Versorgenünnernehmen Hamborg Water hebbt se versöcht, den Schaden so lütt as mööglich to holen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.02.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch