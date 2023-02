Stand: 08.02.2023 10:15 Uhr Arger bi den HSV

Een vun de besten Spelers bi den HSV sitt dull in de Kniep. De Störmer Jean-Luc Dompé is an en Autounfall bedeligt un schall woll as Fohrer utneiht sien. Ok de Speler William Mickelbrencis schall bi dat verbaden Autorönnen an’n Hoben mitmaakt hebben. Beid HSV-Spelers mööt sik nu op happig Strafen instellen.

