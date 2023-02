Stand: 08.02.2023 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Veel Sünnenschien warrt wi noch to sehn kriegen vundag, vermengelert mit poor Spiddelwulken. Dat blifft dörchweg dröög bi bet to fief Graad. Opstunns hebbt wi op Karkwarder noch Minus veer Graad. De Wind kümmt lau ut Süüd bet Süüdoost. Un so geiht dat wieder: Tokamen Nacht wedder frostig, bet Minus veer Graad. Morgen fründlich, bet Plus veer Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.02.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch