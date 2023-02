Stand: 07.02.2023 09:30 Uhr Kahlslag an’n Boomwall

RTL Düütschland, de Gruner un Jahr nee tohören deit, will 700 vun de 1.900 Arbeitssteden strieken. So ist dat bi de dpa un Reuters to lesen. Bavento warrt Magazinen instellt un de Verköpen nakeken. In dat Magazin Stern schall aver wieder Geld rinsteken warrn.

