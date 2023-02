Stand: 07.02.2023 09:30 Uhr Ümmer mehr Dode na Eerdbeven

Na de Eerdbeven-Katastrooph in de törkisch-syrische Grenzregion snackt se vun ümmer mehr Lüüd, de dor bi üm’t Leven kamen sünd. Totiets gaht se vun mehr as 4.200 Minschen ut un mehr as 15.000 sünd bavento alleen in’e Törkei noch slimm wat bi to Schaden kamen. Vele Lüüd müssen de Nacht buten verbringen bi Temperaturen vun üm un bi null Graad. Hölp is ut en ganze Reeg Länner op’e Welt op’n Weg bröcht worrn.

