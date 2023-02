Stand: 07.02.2023 09:30 Uhr Ümmer mehr Druck op Justizsenatersch

De Oppositschoons-Parteien in dat Hamborger Raathuus sünd sik enig: Se raat Justizsenatersch Anna Gallina an, ehren Hoot to nehmen. Utlöser sünd de ne’en enkelten Saken, de nu vör Dag kamen sünd, över den Keerl, de woll de Lüüd in Brooksteed mit’n Metz angrepen hett. Denn so as dat in de Ünnerlagen vun dat Kaschott binnenstahn deit, hett he sik in de Tiet, wo he in Ünnersökenshaft seten hett, mit den Attentäter vun’n Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, vergleken hatt.

