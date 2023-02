Stand: 07.02.2023 09:30 Uhr Warnstreik bi de Post

In Hamborg blievt woll ok vundaag de mehrsten Breevkastens leer. Dat liggt noch mal wedder an en Warnstreik vun’e Warkschop Ver.di bi de Düütschen Post. För hüüt Middag röppt Ver.di de Post-Mitarbeiders dorto op, sik op‘n Göösmarkt to versammeln. Morgen wüllt se denn wedder tohoopsitten un snacken - de Warkschop verlangt föffteihn Perzent mehr wat an Geld.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch