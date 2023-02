Stand: 07.02.2023 09:30 Uhr Duvenslääg in’e Stadt

Bi Duven kriggt de een dat Gräsen, den annern doot se leed. Welk vun Hamborgs Bezirkspolitikers wünscht sik nu Duvenslääg för de ganze Stadt. Dat is ut en Anfraag vun’e CDU-Börgerschopsfrakschoon ruttolesen. Dorna to uurdelen liegt totiets een Dutz Andrääg för Bezirksinitiativen för Duvenslääg vör, de denn för all sünd. De schüllt denn dorto bistüern, dat een den Bestand an Duven in’n Griff kriegen deit dordör, dat se de echten Eier, dör falsche Eier uttuuschen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch