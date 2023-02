Stand: 07.02.2023 09:30 Uhr S-Bahn hollt wedder an’e Elvbrüchen

Gode Naricht för all Pendlers ut’n Süden vun Hamborg. Af vundaag hollt de S-Bahn op’n Weg na de Stadt rin ok wedder an’e Elvbrüchen an. Den Bahnstieg dor müssen se na en Lastwagen-Brand ünner de Brüch vun’e S-Bahn eerst noch opwännig flicken. Nu sünd se dor aver mit dör. Dat sä de S-Bahn hüüt morgen. Ut’e Stadt rut hebbt de Töög nu al en länger Tiet wedder an’e Elvbrüchen anhollen kunnt.

