NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder warrt schöön, denn de Sünn is vundaag teemlich flietig un schient meist den ganzen Dag lang - bet to söven Stünnen. Un Wulken gifft dat blots wenig. Man, dat süht schöön ut, föhlt sik aver koolt an, denn mehr as veer Graad warrt dat vundaag nich. Opstunns sünd dat minus fief Graad in Fuhlsbüddel. De Utsichten: Morgen leggt de Sünn denn noch‘n Gang to. Dor schient se denn goors bet to negen Stünnen lang un dat denn bi Temperaturen vun üm un bi fief Graad.

