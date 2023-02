Stand: 06.02.2023 10:15 Uhr Dode bi Eerdbevern in de Türkei

In’n Süüdoosten vun de Türkei hett verleden Nacht heel dull de Eerd bevert. Dat weer in de Negde vun de Grenz na Syrien; dat Bevern harr de Stuuf vun 7,4 bet 7,9. De Türkei hett den baversten Graad vun Alarm utroopen un üm internatschonele Hölp anfragt. Al nu seggt se, in beid Länners tohoop nahmen sünd tominnst sößhunnert Minschen to Dode kamen. De Behöörden in de Türkei seggt, opstunns sünd Hölpslüüd ut all Ecken vun dat Land ünnerwegens na dat Rebeet, wo de Eerd bevert hett.

