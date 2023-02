Stand: 06.02.2023 10:15 Uhr Truerfier in Brookstedt

Na de mörderische Metzattack in den Tog bi Brokstedt hett dat güstern de Truerfier geven. Een poor hunnert Minschen hebbt in en Gottsdeenst in Neemünster an de Minschen dacht, de dor üm bröcht worden sünd. Bi den Gottsdeenst mit bi weern blangen Fomilie un Frünnen ok Bunnskanzler Olaf Scholz, de Eerst Börgermester vun Hamborg Peter Tschentscher un de Ministerpresdent vun Sleswig-Holsteen Daniel Günther.

