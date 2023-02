Stand: 06.02.2023 10:15 Uhr Boorebete för Wahnungen

Hamborg hett noch en Reeg vun Areale, wo en Wahnungen booen kunn. NDR 90,3 hett rutfunnen, dat en dor theoretsch eenunachtigdusend Wahnungen hensetten kunn. De Behöörd för Stadtentwickeln seggt, Ja, dat is so. De Verband vun de Nuurddüütschen Wahnungsünnernehmers meent, düsse Tahl hüürt sik siehr good an, fordert man bi de Bezirke in, dat de dat Boorecht ok duller dörchsett, gegenöver Börgerinitiativen, de dat booen verhinnern wüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.02.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch