Stand: 06.02.2023 10:15 Uhr Waterliek

Nadem se en Waterliek funnen harrn, ünnersöcht de Polizei den Fall wieder. Middewiel seggt se, dat dat wohrschienlich en Unfall west is. Güstern harrn se de Liek vun en Keerl in den Seebek-Kanaal in Barmbeek funnen. Düker vun de Füerwehr hebbt de Liek ut dat Water treckt.

