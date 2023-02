Stand: 06.02.2023 10:15 Uhr Warnstreik bi de Post

Hüüt un morgen warrt bi de Post wedder de Arbeid daalleggt. De Warkschopp Verdi hett to düssen Warnstreik opropen. De Mitarbeiders in de Zentrums för Breefe un Paketen un ok de Postbüdels schüllt ehr Arbeid daalleggen. So will Verdi vör de neegst Runnen vun de Verhanneln in den Tarifstriet mehr Druck maken. Verdi verlangt föffteihn Perßent mehr Geld för de Mitarbeiders, un de Verdrag schall een Johr lopen.

