Stand: 04.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Radfohrersche vun Lkw överfohrt

In’e Hamborger Havencity is Maandag düsse Week en Radfohrersche üm’t Leven kamen. En Lastwagenkutscher wull na de Osakaalle hen afbögen un hett dorbi denn de dreeundörtig Johr ole Fro op ehr Fohrrad översehn un tofatenkregen. Se is to ünner den Lastwagen inklemmt worrn un noch an‘e Unfallsteed storven. Seelsorgers kümmern sik dorna üm de Lüüd ümto un üm den Lastwagenkutscher. Wokeen dat mitkregen un sehn hett, Tügen, de schüllt sik bi de Polizei mellen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

