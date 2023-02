Stand: 04.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Stütt för Soziaalwahnungsbo

De Hamborger Senaat hett Dingsdag düsse Week fastleggt, den Bo vun Soziaalwahnungen noch mehr Stütt to geven. Vör allen Dingen bi dat billige Wahnen is de Tall vun’e Neeboten düütlich wat torüchgahn. Statts de dreedusend Wahnungen, de se egens plaant harrn un Stütt geven wullen, sünd dat verleden Johr blots tweedusend ween. Op meist leeg dat an de Bokosten, de bannig dull na baven gahn sünd un an de Botinsen, de nu veermal so hooch sünd.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch