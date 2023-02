Stand: 04.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreik bi de Hoochbahn

Middeweken düsse Week güng bi de U-Bahn af ganz fröh morgens nix mehr. Un dat leeg an de Lüüd bi de Hamborger Hoochbahn, de in’n Warnstreik gahn sünd un jümehr Arbeit daalleggt harrn. Ok en groot Deel vun‘e Bussen föhren nich mehr. Man blots bi de S-Bahn lööp dat so as ümmer. Ok de Bussen vun’e Verkehrsbedrieven Hamborg-Holsteen un de HADAG-Fähren sünd nich bedrapen ween. De Streik bi de Hoochbahn is denn Dunnersdagfröh wedder vörbi ween.

