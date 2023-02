Stand: 04.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Justizsenatersch ünner Druck

Hamborgs Justizsenatersch Anna Gallina müss sik Dunnersdag düsse Week in’n Justizutschuss vun’e Hamborgischen Börgerschop de Fragen vun’e Afornten stellen. Dat güng dor üm de Attack mit en Metz in’n Regionaltog. Op de Kritik vun’e Oppositschoon hett sik Gallina nich op inlaten hatt. Blangen anner Fragen güng dat ok dorüm, wat de Behöörden in Kiel weten hebbt. So as Gallina dat sä, sünd de Behöörden in Sleswig-Holsteen fakener Bescheed seggt worrn över de Ünnersökenshaft in Hamborg vun den Keerl, de dat maakt hebben schall. Ok bi de psychiatrische Versorgen un dat de Keerl freekamen is, dor süht Gallina betto keen Fehlers.

