Stand: 03.02.2023 09:30 Uhr Mit’nanner Snacken mutt beter warrn

De Kommunikatschoon twüschen Behöörden in Hamborg un Sleswig-Holsteen mutt betern warrn. Dat is güstern bi rutsuert, as dat in den Justizutschuss vun’e Börgerschop in Hamborg üm de Attack mit en Metz in Brooksteed güng, wo ja twee Lüüd bi üm’t Leven kamen sünd. Bi de Sitten hebbt se denn ok över de Kritik ut’n Kieler Landdag snackt hatt, wo dat heet, dat Hamborg de Behöörden dor nich över de Haft vun den Keerl, de dat maakt hebben schall, Bescheed seggt harr. Dat stimm so aver nich, sä Justizsenatersch Anna Gallina. So as se dat sä, geev dat mehre Mails un Versöken antoropen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch