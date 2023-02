Stand: 03.02.2023 09:30 Uhr Licht kummt in Vermisstenfall

Dat geiht üm en meist teihn Johr olen Vermisstenfall in Hamborg un nu kann dat angahn, dat dor mitmaal Licht in de ganze Saak kamen deit. 2013 is en domols negenuntwintig Johr ole Fro as vermisst mellt worrn. Un nu hett de Rechtsmedizin faststellt: Bi de Liekendelen, de vör twee Weken ut den Ernst-August-Kanal treckt worrn sünd, dor hannelt sik dat üm düsse Fro. Güstern nu hett de Polizei en Keerl fastnahmen, de se ümbröcht hebben schall. He schall domols mit ehr tohoop ween hebben.

