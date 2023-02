Stand: 03.02.2023 09:30 Uhr Topp-Drapen in Kiew

In Kiew finnt vundaag en Topp-Drapen twüschen de EU un de Ukrain statt. Lüüd vun’e EU un de ukrain'sche Präsident Wolodymyr Selenskyj wüllt dor mit’nanner snacken. Dor geiht dat denn ok üm den Bitritt vun’e Ukrain in’e Europä‘schen Union rin. Selenskyj warvt dorför, dat een dor över düsse Saak gau över verhanneln deit un dat noch in düt Johr. Aver de Weg dorhen, bet de Ukrain denn vull un ganz to de EU tohören deit, de kann noch lang duern, deels noch mehre Johrn.

