Stand: 03.02.2023 09:30 Uhr Nancy Faeser geiht in’t Rennen

Bunnsbinnenministersch un to glieken Tiet ok Topp-Kandidatin för de Lanndagswahl in Hessen - SPD-Politikersch Nancy Faeser meen dat geiht. Se schall vun ehr Partei vundaag nu vun Amts wegen her för den Landdagswahlkampf benöömt warrn. Faeser harr güstern künnig maakt, dat se in den Fall liekers in’t Bunnskabinett blieven will. Kritik kummt vun’e Union un vun’e Grönen. Se hebbt Twiefel, dat Faeser de Dubbelrull gerecht warrn kann. Bunnskanzler Olaf Scholz süht dor aver keen Probleem in.

