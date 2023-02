Stand: 03.02.2023 09:30 Uhr Bahnunglück in’t Ruhrgebeet

In Recklinghusen in Noordrhien-Westalen is en teihn Johr ole Jung bi en Bahnunglück üm’t Leven kamen. En 9-Johrige is bi den Unfall swoor wat bi to Schaden kamen. He is in’e Twüschentiet aver nich mehr in Levensgefohr. En Tog hett de beiden tofootkregen hatt. Wat aver nu de Grund ween is, dat se sik dor an de Streck dicht bi’n Hauptbahnhoff ophollen hebbt, dat is noch nich kloor.

