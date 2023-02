Stand: 03.02.2023 09:30 Uhr Vuskovic steiht för‘t Sportgericht

För den HSV-Profi Mario Vuskovic warrt dat vundaag eernst, denn he mutt sik wegen Doping vör dat DFB-Sportgericht verantwoorden. In’n Septembermaand is he positiv op dat Dopingmiddel Epo test worrn. Vuskovic sülvst seggt kloor, dat he unschullig is. Op em kunn nu op tokamen, dat se em för veer Johr lang sparren doot.

