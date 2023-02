Stand: 03.02.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Un so as meist jeden Dag hebbt wi ok hüüt morgen wedder eerstmal mit dat een oder anner Regeschuer un stedenwies ok ornlich Wind to kriegen. To’n Namiddag hen warrt dat denn aver weniger. De Regen lett denn ’n beten wat na un dat blifft denn ok mal länger Tiet dröög, de Sünn kummt hier un dor denn ok noch mal ’n beten wat dör un dat Ganze denn bi Temperaturen vun bet to negen Graad. Un kiekt wi denn kort ok noch mal op dat Wekenenn: Dor warrt dat denn alltohoop ’n beten wat ruhiger - weniger Wind un weniger Regen, aver liekers blifft dat ok dat Wekenenn över meisttiets grau bi Temperaturen vun üm un bi söss Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.02.2023 | 09:30 Uhr

