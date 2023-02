Stand: 02.02.2023 09:30 Uhr Börgerschopsitten

In’e Börgerschop in Hamborg güng dat güstern bannig dull wat hen un her. Dor hebbt se över de Attack mit en Metz in de Regionalbahn snackt hatt, wo ja twee Lüüd bi üm’t Leven un mehre bi to Schaden kamen sünd. De AfD verlang, dat se den Keerl, de dat maakt hebben schall, afschuven doot un dat de Justizsenatersch ehren Hoot nehmen deit. Anner’t Thema in’e Börgerschop weer dat Gendern in’e Spraak an Hamborgs Scholen. Dor schull een ideologiefree lehren. Dat sä de AfD un will de Genderspraak stoppen. De Andrag is aver mit en grote Mehrheit aflehnt worrn - ok mit de Stimmen vun’e CDU.

