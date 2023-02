Stand: 02.02.2023 09:30 Uhr Maskenplicht is vörbi

In ganz Düütschland is dat nu dormit vörbi, dat een sik in Bus un Bahn wat för Mund un Nees binnen mutt. Af vundaag gellt dat denn ok in’n Fernverkehr bi de Düütschen Bahn. In Hamborg is de Maskenplicht in Bus un Bahn güstern al wegfullen. Man blots noch in Krankenhüüs, Pleegheimen un bi’n Dokter mutt een de Mask noch opsetten.

