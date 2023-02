Stand: 02.02.2023 09:30 Uhr Von der Leyen in Kiew

In’e Ukrain töövt se op de Böverste vun’e EU-Kommischoon - op Ursula von der Leyen. Se dröppt dor vundaag in Kiew tohoop mit anner Liddmaten vun’e Kommischoon de ukrain’sche Regeren. Mit jüm wüllt se över praktisch Hölp snacken - also to’t Bispeel, woans de Waterleitungen, de twei maakt worrn sünd, wedder opboot warrn köönt un woans en de Stroomversorgen seker maken kann. Anner’t Thema warrt woll ok dat Anliggen vun’e Ukrain ween, dat se gau in’e Europäischen Union mit opnahmen warrt.

