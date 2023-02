Stand: 02.02.2023 09:30 Uhr 10.000 Stünnen in’n Stau verbröcht

De ADAC-Staubilanz för Hamborg fallt dütmal ’n beten wat beter ut. Op’e Autobahnen vun uns Stadt hebbt de Lüüd fiefuntwintig Perzent weniger wat an Tiet verloren as noch 2021. Dat leeg doran, dat verleden Johr weniger Lüüd mit’n Auto op Reisen gahn sünd, as noch in de Coronatiet. Man liekers stünnen de Hamborgers noch bummelig teihndusend Stünnen lang in’n Stau. De mehrsten Staus geev dat op’e A7.

