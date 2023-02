Stand: 02.02.2023 09:30 Uhr Hoochbahn un Warkschop sitt tohoop

De 24-Stünnen-Warnstreik bi de Hamborger Hoochbahn is to Enn. So as de Hoochbahn dat seggt, föhrt all Bussen un U-Bahnen wedder normal as ümmer. De Warkschop Ver.di wull mit den Streik mehr Druck bi dat Verhanneln totiets över den ne’en Tarifverdrag maken. Ver.di verlangt för de sössdusenddreehunnert Lüüd, de bi de Hoochbahn arbeiden doot, sösshunnert Euro mehr wat an Geld in’n Maand. Tweemal hebbt se al mit’nanner snackt hatt, wo bet nu aver noch nix bi rutsuert is. Vundaag sitt se denn noch mal wedder tohoop.

