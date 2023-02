Stand: 02.02.2023 09:30 Uhr Füer in Rahlsteed

De Hamborger Füerwehr is hüüt fröh na en Riederhoff in Rahlsteedt henropen worrn. In’n Schimmelriederweg hett en Stall brennt un dat Dack is dordör tohoopbraken. In’e Twüschentiet hebbt se dat Füer utkregen. Negen Peerd sünd bi dootbleven. So sä dat de Polizei. Minschen sünd aver nich bi to Schaden kamen. Woso dat brennt hett, dat weet een noch nich.

