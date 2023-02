Stand: 01.02.2023 09:30 Uhr Streik bi de Hoochbahn

In Hamborg fallt vundaag all Bussen un U-Bahnen vun de Hoochbahn ut. De Warkshop V.erdi hett de Mitarbeiders to en 24 Stünnen langen Streik opropen. De löppt nu al siet vunmorgen Klock dree. De S-Bahnen, VHH-Bussen un HADAG-Fähren dröppt dat nich. Morgen gaht de Verhanneln üm de Tarifen in de nächste Runn. V.erdi verlangt 600 Euro mehr in'n Maand. De Arbeitgever hett betto allens in allen 280 Euro in'n Maand in twee Schreed anbaden. Un denn noch eenmalig 3.000 Euro.

