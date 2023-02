Stand: 01.02.2023 09:30 Uhr Soziaalwahnungen in Hamborg

Hamborg bruukt mehr Soziaalwahnungen. De Senaat will dorüm den Bo vun Wahnruum, de nich so düer is vöranbringen. So süllt Bokrediten mit en Tinssatz vun blots EEN un nich as opstunns VEER Perzent op 30 Johr vergeven warrn. De Senaat will dat op 3.000 ne’e Soziaalwahnungen in’t Johr bringen. – In’t verleden Johr hebbt se blots 1.900 afnickt. CDU un Linke meent, de Fördern alleen langt nich, dat de soziale Bo vun Wahnungen mehr in Swung kümmt.

