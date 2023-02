Stand: 01.02.2023 09:30 Uhr Metzenangreep in Horborg

Güstern avend is en Mann dörch en Metz licht to Schaden kamen. Wat de Polizei seggt, harr he sik tovör mit en Fru in en Wahnung in de Horborger Chaussee in de Wull. De Fru hebbt se fastnahmen. De Mann keem na't Krankenhuus hen. Wat dat heet, weern all beid duun.

