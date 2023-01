Stand: 31.01.2023 09:30 Uhr Anna Gallina ünner Druck

Een harr sik nix vörtohollen - mit düsse Wöör stell sik Justizsenatersch Anna Gallina vun’e Grönen achter de Hamborger Justiz un de Oort un Wies, woans se dor in den Fall vun Ibrahim A. vörgahn sünd. De 33 Johr ole Keerl weer blots’n poor Daag vör de Attack mit en Metz in Brooksteed ut de JVA in Billwarder rutlaten worrn. Bi de Attack sünd twee junge Lüüd bi üm’t Leven un fief anner Minschen bi to Schaden kamen. Bannig dulle Vörhoolden kömen vun Juristen, Kriminologen un ok vun CDU un AfD. Morgen snackt denn de Börgerschop över dat Thema un dorna denn de Justizutschuss.

