Joe Biden is gegen Kampfjets

De USA wüllt de Ukrain keen Kampfjets levern. Dat sä Präsident Joe Biden bi en Presskonferenz in Washington. Frankrieks Präsident Emmanuel Macron hett op’e anner Siet aver nich utslaten, dat se de Ukrain villicht Kampfflegers överlaten dään. Man de Wapen dröffen denn aver nix anners ween as blots Stütt dorför, sik to wehren. De Böversten in’e Ukrain verlangen vun jümehr westlichen Partners, dat se Kampfflegers an jüm levern dään.

