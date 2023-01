Stand: 31.01.2023 09:30 Uhr Olaf Scholz in Brasilien

De Krieg in’e Ukrain is ok Thema ween in Brasilien bi den Besöök dor vun Bunnskanzler Olaf Scholz. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hett nu vörslaan, dat Brasilien den Middelsmann mit spelen dä, üm so denn mit den Krieg Sluss to maken. Dorbi schull denn ok China en Rull bi mit spelen, dat ok se dor jümehr gewichtig Woort mit bruken dään. Bi den Besöök vun Scholz güng dat ok dor üm, dat Klima to wohren - so schall dat Tohooparbeiden bi ne’e Energien un grönen Waterstoff noch mehr un beter warrn.

