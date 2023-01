Stand: 31.01.2023 09:30 Uhr Maskenplicht geiht to Enn

In Hamborgs Bussen un Bahnen is dat hüüt Avend Klock twölf dormit vörbi, dat een sik noch wat för Mund un Nees binnen mutt. Af övermorgen bruukt een denn ok in Neddersassen in Bus un Bahn un bavento denn ok in‘n Fernverkehr keen Mask mehr dregen. Dat mutt een denn blots noch bi’n Dokter, in Krankenhüüs un in Pleegheimen doon. Dor gellt de Plicht denn noch bet Anfang April. Un wokeen sik mit Corona ansteken hett, de mutt sik af morgen denn ok nich mehr nootwennigerwies vun sülvst trüchtrecken.

