Stand: 31.01.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag mutt een sik op allens op instellen, denn dor kann dagsöver vun allens wat mit dorbi ween: Regen, Graupel, Hagel, enkelte Gewidder un ok ornlich Wind - un dat Ganze bi Temperaturen vun üm un bi söven Graad. Opstunns sünd dat veer Graad in Fuhlsbüddel. Un morgen süht dat denn ok nich veel wat anners ut as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch