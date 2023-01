Stand: 30.01.2023 10:15 Uhr Warnstreik bi de Hochbohn

Op Hamborg kümmt en dulle Warnstreik to. De Warkschopp Verdi seggt, vun Middeweeken fröh Klock dree op an schall de Arbeid bi de Hochbohn daalleggt warden. De Arbeidskamp för de Ünnergrund-Bohn un de Bussen vun de Hochbohn schall veeruntwintig Stunnen duern. Verdi will dormit Druck maken bi dat Uthanneln vun de nee’en Tarife, wat opstunns löppt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.01.2023 | 10:15 Uhr

