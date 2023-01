Stand: 30.01.2023 10:15 Uhr Scholz will wiederhen keen Kampfleger

Bunnskanzler Olaf Scholz höllt nix dorvun, wieder över dat Levern vun Kampflegers na de Ukrain to disketeren. Dorto is nu allens seggt worden, meent he. De Baasfro vun de SPD Saskia Esken süht dat woll beten anners. In de ARD harr se seggt, dat’n de Laag jümmer wedder nee ankieken mutt.

