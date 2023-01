Stand: 30.01.2023 10:15 Uhr Mehr Unfälle in Hamborg

Op de Straten vun Hamborg hebbt de Kollischonen verleden Johr dütlich tonahmen. Bet in’n Novembermaand sünd dat üm un bi sößunföfftigdusend west, un dormit annerthalvdusend mehr as in desülvige Tied dat Johr vörher. Dorbi is de Tahl vun Fohrrad- un Elektro-Roller- Fohrers, de to Schaden kamen sünd, üm dreeuntwintig Perßent na baven gahn; so seggt dat de Senaat, nadem de CDU-Fraktschon dat anfragt harr.

